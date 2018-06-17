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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Babalar Günü'ne özel klip
17.06.2018 - 07:58

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Babalar Günü"ne ilişkin klip yayımlandı.
Polislerin suçluyu yakalama anının canlandırıldığı klipte, bir polisin, görevinin yanı sıra evde kendisini bekleyen çocuğuna ve eşine karşı da sorumluluklarının olduğu anlatılıyor. Klipte polislerin, tüm çocukların güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat her yerde ve koşulda görev yaptığı vurgulanıyor. Polislerin çocuklarıyla eğlendiği anlara ilişkin görüntülere de yer verilen video, "Ben bir polisim, ben bir babayım. Babalar Gününüz kutlu olsun." mesajıyla sona eriyor

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