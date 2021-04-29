Emniyet Müdürlüğünden açıklama: 5 kilogram bomba ile katliam planı
İstanbul'da bombalı katliam son anda engellendi. PKK terör örgütünün 15 Temmuz Demokrasi Otagarı'na yerleştirdiği 5 kiloluk patlayıcı polisin dikkatli takibi sayesinde etkisiz hale getirildi. Operasyonun ayrıntılarını NTV canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Bomba operasyonu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden de açıklama yapıldı.
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NTV 29.04.2021 - 05:15| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 05:30
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