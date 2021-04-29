Emniyet Müdürlüğünden açıklama: 5 kilogram bomba ile katliam planı

İstanbul'da bombalı katliam son anda engellendi. PKK terör örgütünün 15 Temmuz Demokrasi Otagarı'na yerleştirdiği 5 kiloluk patlayıcı polisin dikkatli takibi sayesinde etkisiz hale getirildi. Operasyonun ayrıntılarını NTV canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Bomba operasyonu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden de açıklama yapıldı.

NTV 29.04.2021 - 05:15 | Son Güncelleme : 29.04.2021 - 05:30

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