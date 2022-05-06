Emniyet şeridinde gitti, kendisini engelleyen sürücüye böyle saldırdı
İstanbul Ataşehir’de emniyet şeridinden giden trafik magandası, kendisini engellemek isteyen sürücüye küfürler yağdırıp aynasını kırdı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ali Naim Küçük, ‘‘5 buçuk yaşındaki kızım ve 2 yaşındaki oğlum arka koltuktaydı. Çok korktular. Başka insanların da canı yanmasın, bu kişi trafikte böyle pimi çekilmiş bomba gibi gezmesin diye gidip şikayetçi oldum’’ dedi. İşte cep telefonu kamerasının kaydettiği o anlar...
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