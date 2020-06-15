"En kapsamlı, en vurucu, yıpratıcı hava harekatı"

Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekatı icra edildiğini duyurdu. Operasyonu canlı yayında değerlendiren NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, "PKK terör örgütüne yönelik bence bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı, en vurucu, yıpratıcı hava harekatı" ifadelerini kullandı.

NTV Haber 15.06.2020 - 01:48 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 02:08

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