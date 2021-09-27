Engelli çocuğa şiddetin görüntüleri ortaya çıktı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde, görevlinin 12 yaşındaki engelli çocuğa uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. 14 Eylül’de yaşanan olayın ardından ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan 38 yaşındaki Aslı Gümüş tutuklanmıştı. Güvenlik kamerası görüntüerinde Gümüş’ün engelli çocuğun yüzüne ayağıyla vurduğu, dakikalarca üzerine bastırdığı ve tek kolundan tutarak yerde sürüklediği görülüyor.
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ntv.com.tr 27.09.2021 - 12:41| Son Güncelleme : 27.09.2021 - 13:03
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