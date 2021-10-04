Engelli hayvanların ‘hayat tamircisi’

Mardin’de yaşayan Hasan Kızıl’a ‘‘hayat tamiricisi’’ diyorlar... Çünkü o hayatını, felç kalmış hayvanlara adamış... Kızıl, felçli hayvanlara protez ve yürüteç yaparak onların hayata tutunmalarını sağlıyor. Üstelik bunu tamamen gönüllü olarak yapıyor. (Haber: Deniz Tüysüz)
Abone ol
Paylaş
NTV 04.10.2021 - 11:36| Son Güncelleme : 04.10.2021 - 11:52
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.