Engelli hayvanların ‘hayat tamircisi’

Mardin’de yaşayan Hasan Kızıl’a  ‘‘hayat tamiricisi’’ diyorlar... Çünkü o hayatını, felç kalmış hayvanlara adamış... Kızıl, felçli hayvanlara protez ve yürüteç yaparak onların hayata tutunmalarını sağlıyor. Üstelik bunu tamamen gönüllü olarak yapıyor. (Haber: Deniz Tüysüz)

NTV 04.10.2021 - 11:36 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 11:52

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