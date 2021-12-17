Engelli köpeği sopayla dövdü

Bursa’da mahalle sakinleri ve esnafın bakımını üstlendiği engelli sokak köpeği sopayla dövüldü. Köpeğin bağırma seslerini duyarak cam ve balkona çıkan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Kısa süre mahalle sakinleriyle sözlü olarak tartışan yaşlı adam, olay yerinden kaçtı. HAYDİ ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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