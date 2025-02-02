Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı
Kocaeli'de engelli oğulları H.K.Ç.'yi apartmanın merdiveninde döven anne ve baba gözaltına alındı. darbeden annesi S.Ç. ile babası M.Ç. gözaltına alındı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve baba dün gözaltına alındı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde koruma altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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