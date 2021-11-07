Engelli sürücüye ateş açtılar

İstanbul Fatih’te dört kişi, trafikte tartıştıkları engelli sürücüyü önce dövdü ardından ateş açtı. Taksiden inen dört saldırgan, bir bacağında protez bulunan Serhat İ.’yi araçtan indirerek dövdü. Çevredekiler saldırganları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Saldırganlardan ikisi silah çekerek engelli sürücüye ateş etti. Olayda yaralanan olmadı. Silahlı iki saldırgan yakalandı, iki kişi ise aranıyor.
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