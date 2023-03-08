Enkaz altında doğum yapan Şila, 29'uncu günde yavrularıyla kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 'Şila' isimli hamile köpek, 29'uncu günde sağ kurtarıldı. 2,5 yaşındaki doberman cinsi köpeğin enkaz altında doğum yaptığı anlaşıldı. 3 yavrusuyla birlikre veterinere götürülen Şila tedavi altına alındı.

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