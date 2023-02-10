Enkaz altında duygulandıran diyalog

Kurtarma ekipleri canla başla çalışarak umut ışığı arıyor. işte o anlardan birinde ekipler enkazda ilerlerken bir kadınla karşılaştı. Saatlerdir enkaz altında olan kadının sakinliği ve naifliği herkesi duygulandırdı. Kendini kurtarmaya çalışan görevliye teşekkür eden depremzede, ''Hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız, inşallah hiçbir yakınınız bu duruma düşmez" dedi.
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