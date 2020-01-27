Enkaz altında hayatta kalmanın yolu

Şu ana kadar enkazdan 45 kişi canlı kurtarıldı. Peki o yıkıntının altından canlı çıkmayı nasıl başardılar? Enkaz altında kalanlar ne yaşar? Enkazdan çıkarılan yaralıya ilk etapta nasıl bir müdahale yapılır? Bu soruları acil tıp uzmanları derneği başkanı Prof. Dr. Başar Cander'a sorduk.

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