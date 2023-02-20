Enkaz altında kalan köpeğine çip sayesinde kavuştu

Hatay'da evi yıkılan ve depremin ilk günü enkaz altından kurtarılan Esra Yazarlı, Bulut isimli köpeğini kaybetmişti. Bulut'un öldüğünü zanneden Yazarlı, arama kurtarma ekiplerinden gelen haberle büyük sevinç yaşadı. Köpeği kurtaran ekipler, vücudundaki mikroçip sayesinde sahibine ulaşmayı başardı.

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