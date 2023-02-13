Enkaz altında korkusuzca ilerledi: İngiliz kurtarma ekibi yaşam koridoruyla depremzedeye ulaştı

Dünyanın dört bir yanında kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, depremzedeler için umut olmaya devam ediyor. Bu kez İngiliz kurtarma ekibi yaşam koridoruyla enkaz altındaki depremzedeye ulaştı. El Salvadorlu ekipler de Türk ekiplerle ortak çalışarak 5 yaşındaki bir çocuğu ve 30 yaşındaki bir kadını sağ kurtardı.

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