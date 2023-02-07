Enkaz altında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine Malatya'daki evinde yakalanan 20 yaşındaki Boran Kubat, enkaz altında kalan depremzedelerden biriydi. Üniversite öğrencisi genç, kurtarılmayı beklerken sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla hayata tutundu.

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