Enkaz altında yaşadıklarını kaydetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk'ün cep telefonuyla yığınların arasında çektiği görüntülerde, "genç yaşta ölmek istemediğini" söylediği anlar ve duvara taşla vurarak kurtarma ekipleriyle haberleşmesi de yer aldı
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.