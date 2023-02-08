Enkaz altındaki 5 yaşındaki Yağmur: ''Çok üşüyorum baba''
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babasına ''Ellerim bembeyaz olmuş, çok üşüyorum baba'' diye seslenmesi herkesi ağlattı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte ekipler, küçük kızı kurtarabilmek için canla başla çalıştı. Yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan Yağmur'un enkazdan çıkarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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