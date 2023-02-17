Enkaz altındaki iki kişiyi kepçe operatörü kurtardı: Sevincimden hala ayaklarım titriyor
Hatay'da kepçe operatörünün dikkati iki canı daha kurtardı. Özel Akademi Hastanesi'nin enkazı altından 261. saatte Mehmet Ali Şakiroğlu ile Mustafa Avcı'yı kurtaran ekipte Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli Muzaffer Balcı da vardı. Balcı, çalışma sırasında enkazda 2 kişinin yaşadığını fark etti ve ekibi o noktaya yönlendirdi. (Özel haber:Melike Şahin Kamera:Cahit Kazan)
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