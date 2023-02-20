Enkaz altından çıkarılan araçla yolculuk

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük ekonomik yıkıma da yol açtı. Enkaz altında binlerce araç kaldı, birçoğu hurdaya çıktı. Depremin yerle bir ettiği caddelerde, hurda araç trafiği artıyor. Araç sahipleri, enkazdan çıkardıkları araçları kendi imkanları ile uygun yerlere götürüyor.
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