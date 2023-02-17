Enkazda 261 saatten sonra ilk soru: "Hepsi kurtuldu mu, Nazlı?"
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı. Hatay Sahra Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Avcı, yakınıyla telefonla konuştu. Yakınına ailesini soran Avcı, "Hepsi kurtuldu mu, Nazlı? Birazcık da olsa seslerini duyayım." dedi. Kendisini kurtaran ve yakınıyla görüştüren ekiplere teşekkür eden Avcı, daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
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