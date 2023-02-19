Enkazdan çıkan değerli eşya koruma altında

Can kaybı sayısının 40 bini aştığı depremlerde yer yer arama çalışmaları devam etse de enkaz kaldırmaya ağırlık verildi. Enkaz kaldırılırken depremzedelerin birçok değerli eşyasına, kasalara da rastlanıyor. Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkan o eşyalar Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. NTV ekibinden Özgür Akbaş Kahramanmaraş Emniyeti'nden izlenimlerini aktardı.
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