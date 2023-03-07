Enkazdan çıkan öyküler

Deprem birinci ayını doldurdu. Yıkılan kentlerde yapılacak birçok iş var. Depremzedeler kentlerini terk etmek zorunda kalırken, kentlerde kalanlar ise yeni bir hayatın nasıl kurulabileceğini tartışıyor. Birçok kişi Hatay’ın yeniden ayağa kalkabileceği fikri üzerine kafa yoruyor. İşte Hatay ve Hataylıların direnme çabası. NTV'den Mete Çubukçu'nun haberini Alihan Sönmez ve Ali Kara’nın görüntüleriyle izliyoruz.

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