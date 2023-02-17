Enkazdan çıktı yakınlarını aradı

Hatay'da depremden 261 saat sonra enkaz altından kurtarılan Mustafa Avcı'nın ilk istediği şey, yakınlarıyla konuşmaktı. Hatay Sahra Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılırken, bir görevlinin yardımıyla kardeşiyle telefonla konuştu. Ailedeki diğer kişilerin depremden kurtulup kurtulamadığını sordu. "Herkes iyi, seni bekliyorlar." yanıtını alınca duygusal anlar yaşadı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.