Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki Erva'nın yeni görüntüleri
Kahramanmaraş'ta depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılan 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş'ın ambulansa teslim edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Baba Abdullah Aktaş, kayıp haberlerinden sonra komşusunun kayınvalidesinin kendisini aradığını söyleyerek ''Kızımı ambulansa götürdüklerini anlattı. Biraz halsizmiş ve üşümüş. Hatta çikolatayla su yedirmişler. Sağlığında bir sorun yokmuş. Ben 4 cenaze verdim ama bu daha ağır. Kızımın bir an önmce bulunmasını istiyorum'' dedi.
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