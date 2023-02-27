Enkazdan kurtarılan anne ve bebeği 21 gün sonra kavuştu
Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde enkaz altında kalan 36 yaşındaki Bedia Kılınç, kendisinden sonra enkazdan kurtarılan 2 aylık oğlu Umut'a, 21 gün sonra hastanede kavuştu. 7 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu da enkazdan sağ çıkarılan Kılınç, bebeğine kavuştuğu anlarda gözyaşlarını tutamadı. Depremde eşini, ablasını ve babasını kaybeden Kılınç, ''Hem mutluyum, hem hüzünlüyüm. Bir tarafım eksik. Kaç gündür çocuklarımı görmüyorum, eşimin yokluğunu onlarla dolduracağım'' dedi.
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