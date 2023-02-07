Enkazdan kurtarılan çifte ilk müdahaleyi sağlık çalışanı kızları yaptı
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden acı haberlerin yanı sıra sevindiren haberler de gelmeye devam ediyor. Depremde yıkılan Kahramanmaraş'taki Üçgözler Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarılan Turan ve Aynur Ak çiftine ilk müdahale, UMKE görevlisi kızları Pınar Ak tarafından yapıldı. Genç UMKE görevlisi kızın enkaz altındaki anne ve babasına destek verdiği anlar, kurtarma ekiplerince görüntülendi. Müdahale sırasında "Bir ses duydum." diyen annesiyle konuşan Pınar Ak, "Tamam, bendim annem o. 'Geldim' dedim. Aç kapıyı annecim sana sürpriz yapmaya geldim.' dedim." ifadesini kullandı.
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