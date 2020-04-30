Erçek Gölü'ndeki su yükselmesi kuşları tehdit ediyor
Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü'nde bu yıl kar yağışının fazla olması nedeniyle su seviyesi yükseldi. Kuş gözlem kuleleri ve köyün önemli bir kısmı su altında kaldı. Şu an kuşların yumurtlama döneminde olduğunu belirten uzmanlar, bölgedeki doğal hayatın olumsuz etkilendiğini söyledi.
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NTV 30.04.2020 - 12:50| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 13:25
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