Erdoğan Bahçeli ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmesi yaklaşık 15 dakika sürdü. Bahçeli, 23 Eylül'den bu yana sağlık sorunları nedeniyle TBMM'de partisinin grup toplantılarını gerçekleştiremiyordu. NTV ekibinden Serkan Kaya ve Özgür Akbaş konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.

DİĞER VİDEOLAR