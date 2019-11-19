Erdoğan Bahçeli ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmesi yaklaşık 15 dakika sürdü. Bahçeli, 23 Eylül'den bu yana sağlık sorunları nedeniyle TBMM'de partisinin grup toplantılarını gerçekleştiremiyordu. NTV ekibinden Serkan Kaya ve Özgür Akbaş konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
19.11.2019 - 13:16| Son Güncelleme : 19.11.2019 - 13:26
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.