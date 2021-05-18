Erdoğan ile Papa Gazze'yi görüştü (Vatikan Büyükelçisi Göktaş'tan açıklama)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin'deki son gelişmeler ekseninde Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'tan geldi. Göktaş, "Cumhurbaşkanımız ve Papa, uluslararası camiayı barışın sağlanması için somut adımlar atmaya çağırıyor" dedi.

NTV Haber 18.05.2021 - 00:30 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 00:45

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