Yerli otomobilin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Bu otomobil yerli ve millidir. Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum'' dedi. Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde kurulacağını da açıkladı. Erdoğan yerli otomobilin sürücü koltuğunda da böyle görüntülendi.
27.12.2019 - 16:40| Son Güncelleme : 27.12.2019 - 16:45
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