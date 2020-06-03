Eritre’de limana sığınan üç Türk denizciden haber alınamıyor
Dünya turundayken fırtınaya yakalanıp Eritre'de bir limana sığınan üç Türk denizciden, bir aydan fazla süredir haber alınamıyor. Bir adaya götürülüp ellerinden telefonları alınan gemicilerin aileleri; umutla gelecek iyi haberi bekliyor. (Haber: Merih Ak Kamera: Burak Uygun, NTV Haber)
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NTV 03.06.2020 - 10:40| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 10:58
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