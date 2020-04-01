"Erkek hemşire olur mu?" tepkisi

Corona virüs salgının yaşandığı bu günlerde sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıkla çalıştığına tanıklık ediyoruz. Onlardan biri hemşire Tolgahan Karadaş. Mesai bitimi bindiği otobüste şoförün "Erkek hemşire olur mu?" tepkisiyle karşılaştı, otobüsten indirilmek istendi. Karadaş yaşadıklarını böyle anlattı.
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NTV 01.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 01.04.2020 - 14:56
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