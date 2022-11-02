Erkek kuaförüne dalan pitbull ortalığı birbirine kattı

İstanbul Esenyurt’ta pitbull cinsi bir köpek, erkek kuaföründe dehşet saçtı. Aniden dükkana dalan başıboş pitbull, içerdekilere korku dolu anlar yaşattı. Müşterilerden biri, boynundan yakaladığı köpeği dışarı çıkarıp kapıyı kapatmayı başardı. Dükkandakiler, kargaşa sırasında köpeğin bir kişiyi ısırdığını anlattı.

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