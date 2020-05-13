Erken tanı için yerli kit (Bakan Varank açıkladı)

Türk bilim insanları virüsü kuluçka döneminde tespit edebilen bir tanı kiti üzerinde çalışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kit ile hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce ve 30 dakika içinde sonuç alınması hedefleniyor" dedi. Hedef, prototipin haziran ayına yetişmesi.

NTV 13.05.2020 - 14:19 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 15:19

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