Erol Evgin ve torunları NTV'de

Erol, Erem ve Ozan... Onlar Erol Evgin'in çok sevdiği, "Gençlik iksirim" dediği torunları... Salgın günlerinden önce, Erol Evgin ve torunları, Polonezköy'deki evinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı için şarkı söylediler.
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NTV 23.04.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 23.04.2020 - 13:07
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