Erzincan'daki maden faciasının en yakın görüntüsü: Milyonlarca metreküp toprak çığ gibi geldi
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra geniş bir bölgede toprak kayması meydana gelmişti. Milyonlarca metreküp toprak aktı. 9 işçi heyelan altında kaldı ve kurtarma çalışmalarının ikinci gününde henüz iyi haber yok. Madendeki göçükten yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde maden sahasındaki hafriyat yolunda çalışan kamyonların heyelanı görünce durduğu ve hızlıca bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Saniyeler içerisinde milyonlarca metreküp toprak akmaya başlıyor.
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