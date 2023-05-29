Erzurum'da 1 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kaza anı, şehir içi toplu ulaşım aracının kamerasıyla görüntülendi. Kazayla ilgili otomobil sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190, araç sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190, muayene ve sigorta yaptırmamaktan da 1387 lira idari para cezası uygulandı. Otobüs sürücüsü E.K. hakkında ise herhangi bir idari işlem uygulanmadığı öğrenildi.
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