Erzurum'da genç kıza sokak ortasında darp

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde bir kişinin genç kıza yönelik uyguladığı şiddet vatandaş kamerasına yansıdı. Olayı görüntüleyen kadının ''Polisi arıyoruz, sen kime vuruyorsun burası dağ başı mı?'' laflarını umursamayan şüpheli, ''Ara sana ne'' diye cevap verdi. Polis şüpheliyi arıyor.
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