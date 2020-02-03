Esad rejimi bundan sonra nasıl bir yol izleyebilir?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi. Bu saldırı bir savaş ilanı mı?, Türkiye şimdi ne yapabilir? ve bölgede kim neyi amaçlıyor? NTV Programcısı Gazeteci Mete Çubukçu, canlı yayında bu soruları yanıtladı.
03.02.2020 - 12:39| Son Güncelleme : 03.02.2020 - 13:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.