Esad rejimi bundan sonra nasıl bir yol izleyebilir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi. Bu saldırı bir savaş ilanı mı?, Türkiye şimdi ne yapabilir? ve bölgede kim neyi amaçlıyor? NTV Programcısı Gazeteci Mete Çubukçu, canlı yayında bu soruları yanıtladı.

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