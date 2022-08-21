Eşek üstünde Yörük futbolu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri’nde eşek üstünde oynanan Yörük futbolu, renkli görüntülere sahne oldu. Kaşılaşma sonunda Karakaçanspor, Yurdakaçanspor’u 6-5 yenerek şampiyon oldu. Yörük futbolu, kilimle kaplanan top ile oynanıyor ve yaya oyuncular yere düşen topu eşek üzerindeki takım arkadaşına veriyor.
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DHA 21.08.2022 - 13:08| Son Güncelleme : 21.08.2022 - 13:16
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