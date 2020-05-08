Esenler'de inşaatta korkutan göçük

İstanbul Esenler'de devam eden  bir inşaat alanında ve bitişiğindeki yolda sahur vakti meydana gelen göçük büyük korku yarattı. Saatler önce oluşan çatlaklar nedeniyle civardaki evler boşaltılmıştı. Can kaybı ya da yaralanan yok.

DHA 08.05.2020 - 06:01 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 06:13

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