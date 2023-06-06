Esenler’de koşarak yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı
İstanbul Esenler'de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 7 yaşındaki erkek çocuğu arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yola fırlaması sonucu seyir halinde olan ticari araç çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan küçük çocuk için, çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, çocuğu aracın altından kurtarmak için seferber oldu. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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