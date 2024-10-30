Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. Farklı üniversitelerde, öğretim üyeliği, dekanlık ve rektör yardımcılığı görevleri de yapan Prof. Dr. Ahmet Özer, nüfusu ile sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt'tan 6 ay önce CHP adayı olarak girdiği seçimini kazanarak belediye başkanı olmuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Belediye Başkanı
- CHP
- Gözaltı
- Terör
- İstanbul Esenyurt