Esenyurt tekel bayi saldırısında 3 milyon TL iddiası: Erzen ailesinin avukatı konuştu
Yaklaşık 4 ay önce İstanbul Esenyurt'taki tekel bayii saldırısında hayatını kaybeden gençlerden Batuhan Bayındır'ın ailesinin şikayetini geri çektiği iddia edildi. İddiaya göre taraflar 3 milyon lira, bir ev, bir otomobil ve kamyonet karşılığında anlaştı. Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, karşı tarafın kendilerine teklif yaptığını, bu teklifi reddettiklerini anlattı.
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