Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı servis midibüsü kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, servis midibüsünün devrildikten sonra bir süre sürüklendiği ve ardından istinat duvarından aşağı düştüğü görülüyor.