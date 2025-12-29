Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
29.12.2025
Son Güncelleme: 29.12.2025 18:12
DHA
Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı servis midibüsü kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, servis midibüsünün devrildikten sonra bir süre sürüklendiği ve ardından istinat duvarından aşağı düştüğü görülüyor.
Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda 27 Aralık saat 17.10 sıralarında meydana gelen kazada Niyazi Çelik yönetimindeki 34 LLY 457 plakalı servis midibüsü şarampole yuvarlandı.
Pazardan dönen müşterileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada servis şoförü Niyazi Çelik (61) ile yolculardan Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetti.
Yolculardan Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A. (19) yaralandı.
Yaralılardan 1'inin çocuk olduğu öğrenilirken, 6 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
“KOLTUKLARA SIKI TUTUN DİYE BAĞIRDI”
Hastanede tedavi gören yaralılardan alınan ilk ifadeye göre servis minibüsü yokuş aşağı gittiği sırada, şoför; aracın frenlerinin patladığını ve aracı durduramadığını söyleyerek yolculara, “Koltuklara sıkı tutun” diye bağırdığı öğrenildi.