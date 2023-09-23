Esenyurt'ta başıboş köpek çocuğa saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta 6 yaşındaki kız çocuğu sitelerindeki başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Bisiklet sürdüğü sırada çocuğun üzerine atlayan köpek, küçük kızı suratından ısırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan küçük kızın yüzünde derin yaralar oluştu. Aile, sokak köpeğinin bakılmasına izin verildiği için site yönetiminden şikayetçi oldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.