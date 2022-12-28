Esenyurt’ta çatışma: Bacağından vurulunca kamyonetle kaçtı

İstanbul Esenyurt’ta iki husumetli sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı. Taraflardan biri bacağından vurulmuş halde, kendisini almaya gelen motosiklete binmeye çalıştı. Ancak husumetlisi ateş açmaya devam edince motosikleti bırakıp sekerek koşmaya çalıştı. Ve o sırada yoldan geçen kamyonetin kasasına atlayıp kaçtı.
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