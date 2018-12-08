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Esenyurt'ta düşe kalka kapkaç kamerada
08.12.2018 - 10:18

İstanbul Esenyurt'ta motosikletli kapkaççılar yolda yürüyen kadının telefonunu çaldı. Kapkaççı kaçmak isterken iki defa düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Fatih Mahallesi, Urfalılar Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişi için dışarıya çıkan bir kadını, plakasız motosikletteki iki kişi takibe aldı. Telefonda konuşan kadına yaklaşan kapkaççılardan biri kadının elindeki telefonu alarak kaçmaya başladı. Kapkaççı bu sırada yere düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın da kapkaççının ardından koşmaya başladı. Cadde boyunca kovalamaca yaşandı. Arkadaşıyla buluşan kapkaççı tam motosiklete binecekken tekrar yere düştü. Son anda motosiklete binan kapkaççı arkadaşıyla birlikte izini kaybettirmeyi başardı.

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