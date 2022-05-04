Esenyurt'ta kiracılarla ev sahiplerinin meydan savaşı

Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine tekme tokat saldırdılar. Silah çıkardıkları öne sürülen kiracılar baba oğul gözaltına alınırken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberler - DHA 04.05.2022 - 12:14 | Son Güncelleme : 04.05.2022 - 13:16

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