Esenyurt'ta kız arkadaşının eski sevgilisini dövdü (O anlar kamerada)

İstanbul Esenyurt'ta, birkaç arkadaşıyla gittiği işkembecide sevgilisinin eski erkek arkadaşıyla karşılaşan kişi, ortalığı birbirine kattı. Eski sevgiliye atılan dayak ve silah doğrultulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. 2 tabanca ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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